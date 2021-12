Europol, captură record, după demascarea unei rețele de tarficanți de droguri Europol raporteaza 17 arestari, in Spania, pentru traficare de droguri la scara larga și spalare de bani, fiind inregistrata o captura de milioane de euro. Tone de cocaina și hașiși au fost traficate ilegal din Maroc in Spania de catre rețeaua organizata, potrivit unui comunicat de presa al Europol, remis cotidianului național “Romania libera”. Autoritațile spaniole (Guardia Civil), susținute de Europol, au reușit se demaște un grup infracțional organizat ce se ocupa cu trafic de droguri și spalare de bani. In zilele de 14 și 15 decembrie au fost realizate percheziții in locuințe din Barcelona,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand ca varianta Omicron va deveni dominanta pana la Craciun, potrivit presei spaniole citate, vineri, de Reuters.Evolutii similare au fost observate si in alte regiuni ale Spaniei, in special in destinatiile…

- Autoritațile din La Palma, Spania, le-au cerut oamenilor sa stea in izolare din cauza calitații proaste a aerului, cauzata de erupțiile vulcanice. Este cea mai lunga desfașurare de pe insula spaniola Canare. Aproximativ 24.500 de locuitori din Los Llanos de Aridane, El Paso și Tazacorte trebuie sa stea…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Delaney, in minutul 38. Tot sambata, Valencia s-a impus cu scorul de 2-1 in meciul de acasa cu Elche.…

- Autoritațile anunța ca, in prezent, in Romania sunt 6 cazuri probabile și 5 cazuri suspecte de infectare cu tulpina Omicron. De aemenea, sunt doua cazuri confirmate și al treilea aproape sigur va primi confirmarea, au precizat autoritațile. Statistica a fost prezentata vineri, de Adriana Pistol, directorul…

- O furtuna de zapada s-a abatut peste nordul Spaniei și le-a dat serioase batai de cap șoferilor. Autoritațile au impraștiat deja pe strazi peste 150.000 de tone de material antiderapant.Nivelul alertei meteo a fost ridicat in Țara Bascilor, Navarra și Cantabria, astfel ca 31 de provincii s-au aflat…

- Persoanele cu antecedente de cancer au un risc mai mare de complicatii asociate COVID-19, se arata in doua studii realizate de grupul Real-World Epidemiology, din cadrul institutului IDIAP Jordi Gol din Barcelona, care au analizat datele a 366.000 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, in primul…

- Pau Gasol, component al nationalei Spaniei, a anuntat marti, la Barcelona, ca pune capat, la 41 de ani, carierei sale de jucator de baschet profesionist, transmite AFP, potrivit Agerpres. Cel mai mare din fratii Gasol are unul din cele mai frumoase palmaresuri din istorie pentru un baschetbalist…

- Criza se adancește la FC Barcelona. Gruparea catalana a incheiat la egalitate, 0-0, partida disputata in deplasare cu formatia Cadiz in cadrul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei.