Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, false certificate cu teste negative de covid-19 de la crima orgaizata – cu pana la 300 de euro.

Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate de necontaminare, atat pe aeroporturi in Marea Britanie si in Franta, cat si online sau prin intermediul unor mesagerii pe telefon in Spania si Olanda.

Numeroase state membre ale Uniunii Europene (UE) si alte tari cer de-acum proba faptului ca pasagerii nu sunt contaminati cu noul coronavirus, care…