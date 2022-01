Europol a destructurat o rețea ce trafica migranți între Turcia și Italia cu iahturi Politia europeana a dezmembrat o retea infractionala care a obtinut sute de milioane de euro din traficarea de migranti dinspre Turcia catre Italia, folosind în principal iahturi pentru a-i transporta, a anuntat politia greaca, transmit vineri Reuters și Agerpres.



Potrivit Europol, în actiunea politiei desfasurata în 19 ianuarie au fost operate 29 de arestari (18 în Albania, una în Grecia si 10 în Italia) si 28 de locuinte au fost perchezitionate (15 în Albania, doua în Grecia si 11 în Italia).



Politia greaca a precizat ca reteaua…

Sursa articol: hotnews.ro

