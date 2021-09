Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport al organizației cu sediul la Haga, acest lucru se explica prin utilizarea tot mai mare a transportului de marfa in containere și prin recursul organizațiilor infracționale la marile terminale portuare. Belgia și Olanda au devenit principalele placi turnante ale traficului de cocaina…

- O cantitate mare de cocaina, drog de mare risc, a fost descoperita de polițiști intr-un depozit din comuna Chiajna, de langa București: o jumatate de tona, plasata in 40 de cutii cu banane, au declarat pentru G4Media.ro surse din Poliție. Potrivit acestora, bananele ar fi fost importate din Belgia.…

- Un numar din ce in ce mai mare de țari din Europa intenționeaza sa faca ilegala intrarea in baruri și restaurante fara dovada vaccinarii COVID-19. O creștere a cazurilor noi, inclusiv in Franța, Italia și in Olanda, genereaza necesitatea introducerii „permiselor verzi” (green pass-uri) pentru a intra…

- Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO, reunit online zilele acestea la Fuzhou, China, a examinat marti candidatura sitului Rosia Montana pentru a fi adaugat pe lista siturilor protejate de institutie, alaturi de candidaturile Uruguayului, Braziliei si Peru, potrivit News. Inițial, discutarea dosarului…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- Mai multe tari din Europa instituie din nou restrictii, dupa creșterea cazurilor Covid. Germania si Franta si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in Spania, unde rata infectare cu coronavirus a devenit cea mai mare din Europa continentala, lovind puternic sectorului sau turistic la inceputul…

- Politia olandeza a anuntat marti ca a confiscat aproape 3 tone de cocaina si peste 11 milioane de euro dintr-o ferma situata in apropierea aeroportului Amsterdam-Schiphol. Captura este una dintre cele mai importante din istoria fortelor de ordine din acest oras, transmite AFP. Dupa o ancheta indelungata,…

- Spania este a patra tara europeana care a dezincriminat eutanasia, dupa Olanda, Belgia si Luxemburg. Legea intrata in vigoare, vineri, pe 25 iunie, potrivit ziarului spaniol ABC, permite unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei. Legea aproba atat eutanasierea, atunci…