Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de politie din Ucraina, Franta, Germania, Norvegia si Statele Unite l-au arestat, intr-un efort comun, pe liderul unei retele de hackeri care opereaza din Ucraina si care s-a aflat in spatele unor atacuri cibernetice menite sa extraga sute de milioane de euro de la victimele lor, a anuntat marti…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mentionat Romania printre tarile carora le-a multumit, duminica seara, pentru ca au ajutat Ucraina cu apararea antiaeriana, in conditiile in care iarna se apropie si este de asteptat ca Moscova sa-si intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene,…

- Codul de conduita voluntar va stabili un reper pentru modul in care tarile majore guverneaza AI, pe fondul preocuparilor legate de confidentialitate si riscurilor de securitate, arata documentul vazut de Reuters. Liderii economiilor Grupului celor Sapte (G7), format din Canada, Franta, Germania, Italia,…

- Germania, Statele Unite, Franta, Italia si Regatul Unit „vor sprijini eforturile Israelului de a se apara" si „vor condamna fara ambiguitate Hamas si actele sale teroriste revoltatoare", se arata intr-un comunicat comun dat publicitatii luni dupa o discutie a liderilor din aceste tari.

- La inceputul invaziei la scara larga, Ucraina avea doar aproximativ 1.500 de soldați care aparau sudul impotriva a 20.000 de soldați ruși, a declarat generalul Andrii Sokolov, care comanda apararea in acel sector la acea vreme, Ukrainska Pravda, pe 18 septembrie."Gruparea sudica de trupe a fost inființata…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o, miercuri, pe președinta Republicii Moldova - Maia Sandu, la Palatul Victoria.Summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M se desfașoara miercuri și joi - 6-7 septembrie 2023, la Bucuresti. Este a doua oara cand Romania organizeaza aceste…