Europenii și americanii nu-și mai cumpără mașini noi de teama inflației. Producător auto: ”Consumatorii sunt în prezent foarte precauţi” Producatorii de masini raporteaza o cerere mai scazuta in Europa si America de Nord, fiind remarcata o precauție in randul oamenilor care se tem sa cheltuie sume mari de bani de teama crizei economice, preferand sa isi pastreze banii pentru alte nevoi. Desi unele marci de lux precum Ferrari si Mercedes au crescut previziunile de vanzari datorita cererii continue ridicate pentru modele de top, perspectivele pentru cea mai mare parte a industriei sunt mai sumbre. Timpii de asteptare comenzile noi devin mai scurte, pe masura ce registrele de comenzi se subtiaza. Asta chiar si cu productia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

