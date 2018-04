Europenii s-au aratat divizati luni in ce priveste impunerea de noi sanctiuni Iranului pentru programul sau de rachete, pe fondul amenintarilor presedintelui american Donald Trump cu ruperea acordului nuclear cu Teheranul, relateaza AFP.



"Nu astept decizii astazi cu privire la acest subiect", a declarat reprezentanta diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, la sosirea la Luxemburg pentru o reuniune cu ministrii de externe din tarile blocului comunitar. Ea a mentionat ca sunt "deja in vigoare sanctiuni", in contextul in care in ianuarie presedintele american le-a dat termen…