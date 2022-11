Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș spune ca in interiorul guvernului de Stockholm s-a ajuns la o ințelegere favorabila Romaniei in privința intrarii in Schengen. El afirma a aflat vestea de la colega sa din partidul partener Liberalerna, din Suedia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul Victor Negrescu sustine ca „sunt sanse tot mai mari ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la spatiul Schengen”. „Informatiile pe care le am provin de la parlamentari olandezi, ca urmare a discutiilor purtate recent, la nivel informal, intre formatiunile politice parlamentare”, scrie…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru Agerpres , eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- Rezoluția pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen a fost votata și de europarlamentarii olandezi, arata Siegfried Mureșan printr-o postare pe Facebook. Europarlamentarul PNL a trimis cu aceasta ocazie un mesaj Guvernului Rutte.

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Portugheze, Joao Gomes Cravinho, aflat in Romania cu scopul de a participat la ediția 2022 a Reuniunii Diplomației Romane.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…