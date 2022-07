Europarlamentarul Thomas Waitz (grupul Verzilor) a declarat, sambata, la Iasi, ca Romania a primit avertismente din partea UE si are la dispozitie trei luni pentru a rezolva problema defrisarilor ilegale, in caz contrar riscand sa primeasca sanctiuni dure de la nivel european. Thomas Waitz a venit la Iasi pentru a lua parte la o dezbatere privind „Viitorul padurilor” dar si pentru a vizita Codrii Iasilor. „Am calatorit in multe tari si am venit aici sa vad care este situatia, pentru ca sunt multe probleme privind despaduririle. Am fost in mai multe zone ale Romaniei pentru a vedea situatia. De…