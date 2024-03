(AUDIO) Ziua Internaţională a Pădurilor Ziua Internationala a Padurilor este marcata, la nivel mondial, in fiecare an la 21 martie. Mihai Diac, fondatorul comunitații „Codrii Iașilor”, ne-a reamintit cat de importanta este padurea pentru sanatatea umana: Un aspect foarte interesant, organismul care gestioneaza CIFOR, președintele organismului, a menționat ca e foarte important ca in deciziile luate pentru padure sa fie implicata societate civila, oamenii. Este un lucru care cred ca pentru noi ieșenii și cei care avem Codrii Iașilor la sud de oraș, este benefic și este un lucru pe care trebuie sa-l susținem și cu autoritațile locale.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

