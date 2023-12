Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Consiliul JAI, ca UE trebuie sa aiba curajul sa ia "decizia corecta si dreapta" de a extinde Spatiul Schengen cu Romania si Bulgaria. Predoiu a apreciat calitatea Barometrului Schengen, subliniind ca autoritatile romane analizeaza…

- Rareș Bogdan a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea „LIVE” de la Digi24, moderata de jurnaliștii Alexandru Rotaru și Robert Kiss, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, subiect care se afla pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Europarlamentarul spune ca acest lucru este necesar,…

- Romania se afla printre tarile cu cel mai smart transport in comun din Europa de Est, datorita investitiilor in modernizarea mijloacelor de transport si in extinderea metroului in Bucuresti - Ilfov.

- Infrastructura de transport rutier este in stransa legatura cu nivelul de dezvoltare al unei țari, iar marile puteri economice din Europa se mandresc cu mii de kilometri de autostrada. Șoselele de mare viteza strabat țarile de pe Batranul Continent in lung și-n lat, fac conexiunea intre marile orașe…

- Romania, printre țarile europene cu cea mai slaba participare a adulților la educație și formare in 2022, cu o rata medie de 5,4% Romania, printre țarile europene cu cea mai slaba participare a adulților la educație și formare in 2022, cu o rata medie de 5,4% Trei dintre regiunile Romaniei au avut o…

- Lidl continua sa se extinda nu doar in Romania, ci și in țarile din apropiere. Investițiile sunt imense, insa planurile de afaceri par sa mearga ca pe roate. Afla in randurile de mai jos in ce zone vrea retailerul german sa deschida noi unitați comerciale, dupa cele lansate in Croația, Slovenia și Serbia.…

- Noul incident cu drona prabusita accidental in Romania semnalat joi a fost in atentia NATO de secretarul de stat in MApN pentru Politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, care a reprezentat Romania la reuniunea ministrilor apararii din tarile membre NATO de la Bruxelles,…

- Naționala de fotbal in sala a Romaniei va juca, la Pitești Arena, partida cu Țarile de jos, din Elite Round-ul calificarilor pentru Cupa Mondiala! Reprezentativa de futsal a Romaniei continua in luna octombrie seria meciurilor de calificare pentru turneul final FIFA Futsal World Cup 2024. Partida de…