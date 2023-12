Stiri pe aceeasi tema

- A venit vacanta si pentru handbalistii de la HC Buzau 2012, dar nu inainte de a face un egal cu CSM Bucuresti, intr-un meci de infarct. Cu toata prestatia buna a buzoienilor nu putem sa nu remarcam greselile de arbitraj.

- Romania a depus un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara pentru realizarea podului Giurgiu – Ruse II. Anunțul a fost facut de catre Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. „Romania a aplicat cu un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara. Eu…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, 29-29 (17-14), sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Campioana Romaniei a avut avantaj de cinci goluri in debutul reprizei secunde, 20-15, dar a urmat o perioada mai slaba,…

- „Planeta noastra oricum este pe moarte. Oamenilor le pasa tot mai mult de planeta așa ca devin vegetarieni, zboara mai puțin și nu mai depind de mașini, iar primul mijloc pentru a reduce emisiile de carbon este sa nu mai ai copii”, spune o influencerița intr-un videoclip controversat pe YouTube.Aceasta…

- Premierul Romaniei, in vizita la Bruxelles: intrevederi cu comisarul european pentru transport și cu cel pentru afaceri economicePremierul Marcel Ciolacu se afla astazi la Bruxelles pentru a se intalni cu comisarul european pentru transport, Adina Valean, și cu cel pentru afaceri economice și vama,…

- Excelența sa Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a intalnit luni, la București, cu doamna Simona Bucura – Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale. Discuțiile au fost axate pe proiectele comune, in special pe transferul drepturilor de pensie ale…

- Germania sustine in continuare ferm "demult meritata aderare" a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea…