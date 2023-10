Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere faptul ca Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acțiunea inițiata impotriva Consiliului UE, ci a analizat și aspecte de fond, suntem in drept sa facem recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat sambata europarlamentarul Eugen Tomac.Europarlamentarul spera…

- Liderul PMP Eugen Tomac a pierdut procesul Schengen de la Tribunalul UE, conform deciziei din 26 octombrie, publicata pe portalul instanței. Liderul PMP atacase refuzul Consiliului JAI de acceptare a Romaniei in Spațiul Schengen la 8 decembrie 2022. Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, anunța la inceputul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca „vadit inadmisibila” actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii publicate…

- In privința aderarii Romaniei la Schengen, Eugen Tomac se arata convins ca acest lucru nu se va intampla in 2023 și poate chiar nici in 2024. Ii intereseaza europarlamentarele, n-au niciun apetit pentru Schengen, spune europarlamentarul. „Legat de chestiunea Schengen nu pot sa nu va spun ca aceasta…

- Guvernul va ataca Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene daca se va opune in continuare intrarii tarii noastre in Spatiul Schengen. Este declarația facuta de premierul Marcel Ciolacu pentru publicația austriaca Der Standard.

- Europarlamentarul Eugen Tomac, presedinte al PMP, solicita Guvernului roman sa se alature procesului deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dupa „refuzul absurd al Austriei, repetat obsesiv in jurul unui argument fals” in chestiunea aderarii Romaniei la Schengen. „Dupa acest refuz absurd…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, a anunțat cu mandrie ca a demarat un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, privind refuzul Austriei de a primi Romania in Spațiul Schengen. Utilizand drepturile conferite de legislația Uniunii Europene, Tomac a inițiat o acțiune impotriva…