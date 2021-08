Europarlamentarul Dan Motreanu, președintele PNL Giurgiu – poziție tranșantă în conflictul din partid Recentele scandaluri din interiorul PNL, care au culminat cu situația de la Timișoara, nu l-au lasat indiferent pe liderul liberalilor din Giurgiu, unul din cei mai respectați și influenți liberali, europarlamentarul Dan Motreanu. Acesta afirma, tranșant ca “daca unui singur membru PNL i se ia dreptul statutar la vot, atunci democrația noastra interna este in pericol, credibilitatea noastra scade și dezgustul fața de politica crește”. Intr-o postare pe pagina sa oficiala, liderul liberal afirma: “Timișoara este locul in care student fiind, in 1990, ma alaturam PNL. Timișoara, așa cum am cunoscut-o,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

