Corina Crețu, 55 de ani, fost comisar european, a transmis duminica, 9 octombrie, pe Facebook, ca a fost diagnosticata cu cancer la san in faza incpienta și ca fost operata, iar acum face ședințe de radioterapie. Europarlamentarul Pro Romania a decis sa faca public diagnosticul „pentru a atrage atenția asupra necesitații de a a pune sanatatea pe primul loc și a avertiza asupra importantei controalelor de rutina”.„Am decis in final sa vorbesc. Nu vreau sa dramatizez pentru ca nu e cazul”, și-a inceput Corina Crețu postarea, adaugand ca a decis sa transmita „un mesaj pe care il aveam in suflet inca…