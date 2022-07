Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa isi reduca drastic consumul de gaze naturale in lunile urmatoare, pentru a se pregati pentru ceea ce este posibil sa fie o „iarna lunga si dura”, a declarat luni directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza Bloomberg. Chiar daca Uniunea Europeana a facut…

- Europa trebuie sa isi reduca drastic consumul de gaze naturale in lunile urmatoare, pentru a se pregati pentru ceea ce este posibil sa fie o "iarna lunga si dura", a declarat luni directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza Bloomberg.

- Raționalizarea energiei in Europa nu poate fi exclusa, a avertizat șeful gigantului energetic Shell, din cauza ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu gaze din Rusia, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In Europa, teama de o reducere completa a aprovizionarii cu gaze rusești este in creștere, in special in Germania, unde se preconizeaza ca iarna viitoare va fi rece, intunecata și scumpa, dupa cum a titrat ziarul economic Handelsblatt. Atenția generala, in pragul inceperii lucrarilor de intreținere…

- Ministrii Energiei din tarile membre UE vor discuta luni optiuni cu privire la o reducere, in comun, a cererii de gaze naturale, intr-un moment in care blocul comunitar se confrunta cu o reducere semnificativa a livrarilor de gaze rusesti si se pregateste pentru noi socuri pe partea de aprovizionare,…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru ca situația in care Rusia va opri toate exporturile de gaze in aceasta iarna, susține șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol. Oficialul susține ca reducerile livrarilor din ultimele saptamani este doar inceputul. Potrivit lui Birol, Moscova…

- Europa s-ar putea confrunta iarna viitoare cu o penurie de energie, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a adancit criza energetica din regiune, a avertizat miercuri Fatih Birol, seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters. „Sunt in mod special ingrijorat de piata gazelor…

- Uniunea Europeana le cere cetațenilor sai sa conduca mai puțin, sa opreasca aerul condiționat și sa lucreze de acasa macar trei zile pe saptamana, pentru a reduce dependența de gazul rusesc, relateaza BBC . Agentia Internationala a Energiei si Comisia Europeana au prezentat o serie de sfaturi de economisire…