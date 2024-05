Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare din acest an, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri, 19 aprilie, premierul ungar Vikor Orban, la evenimentul de lansare a campaniei partidului sau conservator, Fidesz, pentru scrutinul european din 6-9…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre nevoia ca alianța sa asigure asistenta „previzibila” pe termen lung Kievului, miercuri, la Bruxelles, inainte de o reuniune a ministrilor de externe din țarile membre, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.„Trebuie sa asiguram asistenta…

- „Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem”, a spus Nicolae Ciuca . Afirmația a fost facuta in cadrul discursului ținut la ședința festiva a Parlamentului, cu ocazia marcarii…

- Fortele ucrainene au doborat 26 de drone de atac lansate de Rusia in estul si sudul tarii. "Inamicul a lansat (…) 28 de drone de atac de tip Shahed-136/131" in timpul noptii, dinspre regiunea rusa Kursk si capul Ceauda, in peninsula ucraineana Crimeea anexata ilegal de Moscova in 2014, a raportat comandantul…

- Dmitri Rogozin, fost vicepremier al Rusiei și fost șef al Roscosmos, agenția federala responsabila de programul spațial rusesc, a postat pe contul sau de pe rețeaua de socializare rusa VK mesajul senatoarei Sosoaca de marti, 5 martie, din Senat cu privire la Transnistria."Diana Iovanovici-Soșoaca, senator…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat al Romaniei de aproximativ 164 de milioane de euro pentru sprijinirea domeniului producției primare de produse agricole, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat de la Bruxelles. Ajutoarele vor fi sub forma unor…

- Aceste declaratii au fost facute dupa ce conducatorii pro-rusi din regiunea separatista transnistreana a Republicii Moldova au cerut Rusiei "protectie", potrivit informatiilor aparute in presa.Un congres al regiunii separatiste nerecunoscute la nivel international, care se invecineaza cu Ucraina, a…

- Comisia Europeana l-a comparat joi pe presedintele rus Vladimir Putin cu fostul dictator sovietic Iosif Stalin, atribuindu-i responsabilitatea pentru „toate consecintele” razboiului in Ucraina, dupa avertismentul dat de Putin Aliantei Nord-Atlantice in cazul in care ar trimite trupe in Ucraina, relateaza…