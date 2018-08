Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile in Spania si Portugalia ar putea depasi in acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, in urma unui val de aer fierbinte venit din Africa, informeaza postul BBC News.

- "Este foarte cald de cateva saptamani in nordul Norvegiei. Animalele se retrag in zone mai racoroase", a explicat joi pentru AFP Tore Lysberg, un manager de la Statens Vegvesen, agentia guvernamentala norvegiana a drumurilor. "Atat renii, cat si oile se refugiaza in tuneluri si in zone umbrite pentru…

- Doi rapperi francezi au fost arestați, miercuri seara, dupa ce s-au batut pe aeroportul din Paris și au provocat intarzieri ale unor zboruri. Booba și Kaaris au fost reținuți, impreuna cu membrii anturajului lor, scrie BBC News. Poliția a anunțat ca 11 persoane au fost arestate in legatura cu incidentul…

