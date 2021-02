Stiri pe aceeasi tema

- Un alt vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer a declarat, luni, ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.

- Austria a descoperit aproape 100 de straini, inclusiv romani, care sfidau regulile pandemice intr-o stațiune de top din Austria. Primarul orașului St. Anton, una dintre stațiunile de top din Austria, a declarat ca zeci de tineri turiști din intreaga Europa au ajuns in oraș și au sfidat regulile pandemice,…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo si-a anulat, marti, in ultimul moment, un turneu in Europa, dupa ce ministrul de Externe din Luxembourg si oficiali europeni de rang inalt au refuzat sa se intalneasca cu el, au declarat diplomati europeni si alte persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.

- Guvernul german si cele 16 landuri federale au convenit sa prelungeasca perioada de lockdown pana pe 31 ianuarie, pentru a stavili raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza luni cotidianul Bild, fara a preciza sursa sa de informatie, transmite Reuters. Germania a gestionat cu mai mult succes…

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Zarif, l-a acuzat joi pe presedintele american in exercitiu, Donald Trump, ca incearca sa fabrice un "pretext" pentru a lansa un "razboi", intr-un moment in care tensiunile dintre cei doi inamici sunt din nou in crestere, relateaza AFP si Reuters. "In…

- Compania germana de biotehnologie CureVac a inrolat primul participant pentru a doua etapa a fazei doi din testele clinice pentru testarea potentialului vaccin impotriva Covid-19 dezvoltat, conform unui anunt lansat luni, citat de Reuters. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul…

- Retailerii din intreaga lume au in acest moment toate motivele sa burduseasca depozitele pana la refuz si sa tina stocurile aprovizionate pentru cumparatorii care continua sa cumpere un numar record de articole online. Pe langa aprovizionarea pentru Craciun si orice potentiale blocaje legate de coronavirus,…

- Europa s-ar putea confrunta cu un al treilea val de Covid-19 la inceputul anului 2021, daca guvernele vor repeat greșelile facute pana in prezent, a declarat David Nabarro, emisar special al OMS pentru Covid-19, transmite Reuters.