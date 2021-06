Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va desfașura în aceasta toamna exerciții militare strategice în zona arctica, a anunțat flota nordica a Rusiei, potrivit Interfax, preluata de Reuters. Rusia și-a marit în ultimii ani prezența militara în zona arctica, unde micșorarea zonelor acoperite de gheața…

- Inca de la restricțiile aplicate de Statele Unite ale Americii asupra lui Huawei, compania din China a cautat sa gaseasca soluții viabile pentru ca utilizatorii de servicii Google sa nu iți piarda interesul in produsele acesteia, indiferent ca vorbim aici despre telefoane sau tablete. Pentru ca produsele…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a îndemnat marti la un "boicot diplomatic" al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a denunta încalcarea drepturilor omului în China, noteaza AFP citata de Agerpres. "Nu putem…

- Deși considera China drept un „rival sistemic”, Uniunea Europeana se confrunta cu o dependența inradacinata de medicamente din țarile asiatice unde producția este mai ieftina, arata o analiza realizata de Politico . Comerțul cu produse medicale este un caștig atat pentru producatorii chinezi, care beneficiaza…

- China a negat miercuri ca ar fi ascuns date sau ca a ingreunat munca expertilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii care s-au deplasat intre ianuarie si februarie in Wuhan, unde a fost detectat primul focar de COVD-19, pentru a investiga originea SARS-CoV-2, relateaza EFE si AFP.

- Dispozitivele lansate sunt Mi 11 Lite si Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro si Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra este smartphone-ul destinat pietelor internationale din segmentul premium. Pretul porneste de la 5.999 de yuani (914 dolari) si va creste pana la 6.999 de yuani (1.066 dolari) pentru o versiune cu specificatii…

- China a acuzat Statele Unite ale Americii de incalcarea protocolului și de atitudine necorespunzatoare fața de oaspeți la o intilnire de nivel inalt care a avut loc la Anchorage. Despre acest lucru a anunțat Televiziunea Centrala a Chinei cu referire la un reprezentant al delegației chineze, relateaza…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…