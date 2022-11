Europa ne dă cu flit. România înțepenește în anticamera Schengen Statele UE fac cu schimbul la blocarea Romaniei in Schengen. Ca sa nu riște presiuni prea mari la adresa Olandei, chiar daca este puțin probabil ca acestea s-ar fi facut, Suedia a decis sa-i sara in ajutor și sa anunțe și ea blocajul, spulberand, astfel orice speranța și orice optimism al politicienilor noștri. Europarlamentarii spun […] The post Europa ne da cu flit. Romania ințepenește in anticamera Schengen first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini susține ca Romania ar putea cere, la Curtea Europeana de Justiție, acordarea de despagubiri din partea Olandei pentru prejudiciile economice cauzate de opoziția pentru intrarea in Schengen. Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, insa, europarlamentarilor romani sa nu cumva…

- Delegatiile USR si REPER din Parlamentul European au trimis sambata doua scrisori comune catre premierul Olandei, Mark Rutte, si Camera Reprezentantilor din parlamentul olandez prin care cer o intalnire cu seful guvernului si o discutie cu comisia de afaceri europene pe subiectul accesului Romaniei…

- Delegatiile USR si REPER din Parlamentul European au trimis, sambata, doua scrisori comune catre premierul Olandei, Mark Rutte, si Camera Reprezentantilor din parlamentul olandez prin care cer o intalnire cu seful guvernului si o discutie cu comisia de afaceri europene pe subiectul accesului Romaniei…

- Liderul eurodeputaților PNL susține ca in acest moment Olanda contrazice Parlamentul European, care recent a votat cu susținere larga aderarea Romaniei la Schengen, inclusiv cu voturi ale unor euroaleși olandezi.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca Romania trebuie sa adere la spațiul Schengen, dar acest lucru trebuie facut cu demnitate și nu trebuie sa plecam capul in fața Olandei sau altor țari care fac jocuri politice pe aceasta tema. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Romaniei și premierul au avut o intrevedere cu premierul Olandei, Mark Rutte. Cei doi oficiali romani au declarat ca euroscepticismul ar crește in Romania, daca țara noastra nu este primita in spațiul Schengen. De precizat este faptul ca țara noastra indeplinește toate condițiile de…

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, cu premierul Olandei, Mark Rutte, cel care va fi primit in Romania. Intalnirea este una extrem de importanta avand in vedere faptul ca Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen și asta din cauza faptului ca majoritatea…

- Prețurile terenurilor agricole continua sa creasca, in Olanda, țara cu cele mai mari prețuri oricum din Europa. In primele șase luni ale acestui an, hectarul de teren agricol se vindea in medie cu 80.000 de euro pe hectar, cu 8,5% in plus fața de anul trecut, in timp ce la pașune nivelul era de 64.300…