- Joi, 15 februarie:ora 19.45: Feyenoord – AS Roma, Galatasaray – Sparta Praga, Shakhtar – Marseille, Young Boys – Sporting;ora 22.00: AC Milan – Rennes, Benfica – Toulouse, Braga – Qarabag, Lens – Freiburg. Partidele retur se vor desfasura pe 22 februarie.

- Scoțianul Dominic Matteo are 49 de ani și, in noiembrie 2019, a aflat ca a jucat fotbal intreaga cariera la Liverpool și Leeds cu tumoare pe creier. A fost operat, a invațat din nou sa mearga, sa vorbeasca, sa citeasca și continua sa traiasca dupa o experiența infioratoare, departe de greșelile trecutului. Dominic…

- Matteo Gabbia (24 de ani), fundașul central de la Villarreal, a fost facut KO de coechipierul Raul Albiol, in meciul caștigat cu Rennes, 3-2, in grupele Europa League. Gabbia a vrut sa joace o minge cu capul, insa s-a dus direct in genunchiul lui Albiol, colegul din centrul defensivei, care tocmai respinsese…

- Union St. Gilloise - Liverpool, meci contand pentru etapa a 6-a a Grupei E din Liga Europa, este programat, joi, 14 decembrie, de la ora 19:45, pe Stadionul Constant Vanden Stock din Bruxelles, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Arbitrajul lui Istvan Kovacs la Milan - Borussia Dortmund (1-3) a fost apreciat cu 6,5 in Gazzetta dello Sport și in Corriere dello Sport. Prestigioasele cotidiene italiene nu i-au imputat decat un „galben” neacordat și faptul ca a fost ajutat de Goal Line Technology la reușita lui Adeyemi. Istan Kovacs…

- Istvan Kovacs a acordat doua penalty-uri in primele 10 minute din AC Milan – Borussia Dortmund, meci din grupa F a UEFA Champions League. Romanul a starnit furie pe San Siro. Kovacs a fost desemnat la un meci cu mare miza in Liga Campionilor. Este ajutat de asistenții Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.…

- Directorul general Borussiei Dortmund, Hans-Joachim Watzke, protesteaza chiar impotriva a doua cluburi din grupa sa de Champions League, PSG și Newcastle: „Nu jucam impotriva unor echipe de fotbal, ci impotriva unor state!". Borussia se dueleaza astazi, marți, cu Milan pe San Siro. ...

- Milan - Dortmund, meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 28 noiembrie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.