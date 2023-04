Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a invins pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-2, si a castigat turneul de la Indian Wells. Incepand de luni, Alcaraz redevine noul numar 1 mondial, detronandu-l pe Novak Djokovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Sferturile de finala ale Ligii Europa si posibilele confruntari din semifinale s-au stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon.Sferturile de finala Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Arsenal și Sporting sunt singurele echipe care au dus in prelungiri confruntarea de joi seara pentru calificarea in sferturile de finala ale Europa League. AS Roma, Leverkusen și Royale Union SG au reușit sa se califice dupa 90 de minute de joc, anunța Mediafax.Real Sociedad – AS Roma 0-0 (0-0),…

- UEFA a anuntat marti ca le va returna banii pe bilete tuturor fanilor echipei engleze de fotbal FC Liverpool care au venit anul trecut in capitala Frantei pentru a asista la finala Ligii Campionilor, pierduta la limita in fata formatiei spaniole Real Madrid (0-1), informeaza L'Equipe Fii la curent…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a cerut scuze clubului Liverpool, ai carui fani au fost suspectati ca au provocat haos la meciul cu Real Madrid din finala Ligii Campionilor de pe Stade de France, dupa ce rezultatele unei anchete independente au fost publicate luni, transmite Reuters, potrivit…

- Jucatorul roman de tenis Gabi Adrian Boitan (23 ani, 746 ATP) a caștigat duminica seara finala turneului ITF de la Palm Coast, Florida (SUA), invingand in finala pe favoritul numarul 3 al turneului, argentinianul Ignacio Monzon (530 ATP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FC Porto a cucerit Cupa Ligii portugheze la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Sporting Lisabona, cu scorul de 2-0, sambata seara, la Leiria, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Jucatorul francez de tenis Richard Gasquet (67 ATP) a castigat sambata finala turneului ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 642.735 de dolari americani, dupa ce l-a invins in trei seturi, 4-6, 6-4, 6-4, pe britanicul Cameron Norrie (12 ATP, favorit nr. 2). Fii la…