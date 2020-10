Europa League, etapa a 2-a a grupelor. Meci perfect pentru Tătărușanu, Stanciu a ratat un penalty. Rezultatele meciurilor A doua a etapa a grupelor Ligii Europa s-a disputat joi seara. In Grupa A, CFR Cluj a remiza cu echipa elvețiana Young Boys Berna, scor 1-1. Detalii, AICI . Ciprian Tatarușanu a fost integralist in poarta celor de la AC Milan, in victora la scor de neprezentare cu Sparta Praga. La cehi, Robert Nița nu a evoluat. Ianis Hagi a fost titular la Rangers, scor 1-0, cu polonezii de la Lech Poznan. Nicușor Stanciu a ratat un penalty, dar a contribuit la unicul gol al meciului Slavia Praga – Bayer Leverkusen 1-0. Rezultatele inregistrate in cele 24 de meciuri Grupa ACFR Cluj – Young Boys 1-1Roma – CSKA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

