- Meciul dintre CFR Cluj si TSKA Sofia, care va avea loc joi, in Europa League la fotbal, va fi arbitrat de o brigada din Turcia, cu Halil Umut Meler la centru, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au fost desemnati Mustafa Eyisoy si Cevdet Komurcuoglu, iar al patrulea oficial va fi…

- Meciul TSKA Sofia - CFR Cluj, programat, joi, de la ora 19.55, in prima etapa a grupei A a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigada din Turcia, cu Halil Umut Meler la centru, potrivit news.ro.ANALIZA MASURI NOI propuse de Guvern pentru romanii cu restanțe la plata datoriilor, din cauza pandemiei…

- Meciul FC Rapid - CS Mioveni, din etapa a opta a Ligii a II-a de fotbal, care ar fi trebuit sa se dispute joi seara, a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior, din cauza cazurilor de Covid-19 din lotul echipei bucurestene, a anuntat, marti, clubul Rapid, potrivit Agerpres.Antrenorul…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a calificat, joi, in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa suedeza Djurgarden.Unicul gol al meciului a fost marcat de Vinicius, in minutul 55. Antrenorul Dan Petrescu a trimis in teren urmatorii jucatori: Balgradean…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 66.CFR Cluj: Balgradean – Susic, Vinicius, Cestor, Camora – Itu (Paun ’46), Bordeianu…

- CFR Cluj și Hermannstadt se intalnesc in etapa cu numarul 3 din Liga 1, astazi, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. CFR Cluj - Hermannstadt, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live și statistici CFR Cluj - Hermannstadt,…

- CFR Cluj a început cu dreptul noul sezon al Ligii 1 la fotbal, campioana en-titre trecând, scor 2-1, în deplasare, de Academica Clinceni.Aici poți vedea toate golurile partidei.Au marcat: Cebotaru ’48 (penalti) pentru gazde, respectiv Costache ’15 si Petrila ’75…

- FCSB – CFR Cluj 0-0 pauza min. 41: Ne apropiem de pauza, iar fotbalul se lasa in continuare așteptat la București. Cele doua echipe se lupta doar la mijlocul terenului, cu un plus pentru gruparea din Ardeal min. 33: Ce ocazie rateaza CFR. In urma unui corner, ardelenii au irosit o dubla șansa de a marca.…