Europa League. CFR Cluj – AS Roma, echipele de start Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, va incepe meciul cu AS Roma, joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, cu Cristian Manea fundas central, iar Manea va face pereche in centrul defensivei cu Andrei Burca. Petrescu a optat pentru un sistem 4-2-3-1, in timp ce Roma va evolua intr-un 3-4-2-1. CFR nu poate conta pe Vinicius, Deac, Omrani, Hoban si Cestor. Giallorossi menajeaza o serie de jucatori de baza, precum Dzeko, Pedro, Veretout sau Mhitarian, toti aflati pe banca de rezerve. Echipele de start:CFR Cluj: 34. Cristian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

