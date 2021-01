Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer iși va reduce temporar livrarile in Europa de vaccin Covid in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, a spus compania americana, citatp de The Guardian. Decizia a ridicat tensiunea guvernelor din statele batranului continent, care au reacționat deja catalogand-o inacceptabila. Aparent,…

- Medicul Octavian Jurma este de parere ca, in perioada urmatoare, vom asista la o creștere a numarului de infecții cu coronavirus. „Nu va dura mult sa ne intoarcem la media zilnica de peste 8000 de cazuri!”. ”Cu masurile (n.r. de relaxare) pe care le-am luat in toamna, vom avea o rata de infectare mai…

- Doua probe de diagnosticare COVID-19 analizate in laboratorul de genetica al Institutului Matei Balș au avut rezultate diferite fața de cele cunoscute pana acum, afirma purtatorul de cuvant al instituției. Nu mai puțin de 30% dintre testele efectuate in ultimele 24 de ore au avut un rezultat pozitiv,…

- Italia ar putea revendica in curand recordul nedorit de al celor mai multe decese din Europa, in prezent aflandu-se umar la umar cu Anglia, relateaza The Guardian. A fost prima țara occidentala care a suferit grav din cauza coronavirusului și a sperat ca o experiența mai mare cu virusul va ajuta țara…

- Europa face tot mai greu fața valului doi al pandemiei de coronavirus, cu mult mai agresiv decat primul, din primavara. Numarul de infectari a depașit pragul de 10 milioane, dublandu-se in cinci saptamani. Unele state impun restricții dure, altele, chiar dezvoltate, nu mai fac fața ritmului accelerat…

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- Al doilea val al pandemiei de COVID-19 se raspandește cu o agresivitate mai mare decat in primavara acestui an in toata Europa și provoaca ingrijorare pe continent cu privire la rezisetența sistemelor de sanatate. Dupa dificultațile prin care au trecut multe state europene, cu spitalele la un pas de…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Sanatații, informeaza ca Guvernul aprobat, la cererea sa,…