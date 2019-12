Europa fara emisii? Energia regenerabila este doar o parte a solutiei In vederea atingerii obiectivului de neutralitate a emisiilor, sunt necesare investitii nu numai in productia de energie regenerabila, ci si in electrificarea transporturilor si a sistemelor de incalzire, in productia de energie din hidrogen si in infrastructura pentru retele inteligente, potrivit celei de-a 54-a editii a raportului EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).



"Europa poate deveni primul continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2050. Comisia Europeana este asteptata sa prezinte un set de schimbari legislative in perioada… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru, membru in comisia comuna USR-PLUS pentru politici publice, i-a cerut liderului PLUS, Dacian Cioloș, sa clarifice urgent afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, legate de rachetele din Europa. USR, PLUS și Macron sunt in aceeași barca europeana.„E o problema extrem…

- Serviciul de filme online Netflix intampina probleme noi in mai multe parți ale lumii, inclusiv in Romania. Potrivit Business Insider, mii de oameni din intreaga lume au raportat probleme, in special din SUA și Europa. In anumite cazuri, cei care vor sa vada un film primesc un mesaj de eroare. Mesaj…

- Compania care detine monopolul jocurilor de loterie in Franta (Francaise des Jeux -FDJ) a demarat joi operatiunea de listare publica initiala, care ar putea aduce aproape doua miliarde euro la bugetul statului, transmite AFP. Potrivit prospectului publicat miercuri seara, listarea la bursa…

- Barometrul Coface indica o incetinire generala a economiei globale, in ciuda acțiunilor bancilor centrale Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunța un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina,…

- Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunta un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina, demonstratiile majore din Hong Kong si Rusia, Brexit-ul, atacul asupra instalatiilor petroliere…

- Romania este reprezentata, zilele acestea, in Croatia, de Elite Business Women, Patronatul IMM urilor din Constanta si Universitatea "Ovidius", cu bune practici in construirea unei retele de femei antreprenor la nivel international. Alaturi de tara noastra, alte opt tari din Europa din Regiunea Dunarii…

- FlightClaimEU.com, unul dintre principalii jucatori din Europa in asistarea pasagerilor cu zboruri intarziate, anulari sau overbooking, anunta intrarea in actionariatul sau a consultantului in turism Razvan Pascu. FlightClaimEU.com este o companie olandeza fondata de un fost bancher din Olanda,…

- ​Presedintelui Ecuadorului, Lenin Moreno, a anuntat ca a propus omologilor sai columbian Ivan Duque si peruan Martin Vizcarra sa prezinte o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2030, relateaza AFP, citata de Agerpres.Lenin Moreno a facut anuntul pe pagina sa de Twitter…