Europa, epicentrul pandemiei de COVID-19. S-a depășit pragul de 25 de milioane de infectări Peste 25 de milioane de europeni au fost confirmați pozitiv cu nou coronavirus de la izbucnirea pandemiei pana in prezent. Europa a devenit astfel epicentrul pandemiei la nivel mondial. Cele 52 de tari din Europa, care se intinde spre est pana la Azerbaidjan si Rusia, alcatuiesc zona cea mai afectata din lume, devansand regiunea SUA-Canada (19.188.172 de cazuri), America Latina si zona Caraibilor (15.024.469 de cazuri) si Asia (13.617.004 de cazuri), potrivit unei numaratori realizate vineri de AFP. Și la capitolul decese, Europa sta cel mai rau. Este singura regiune care a depașit pragul de 500.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

