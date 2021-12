Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a prefațat meciul cu Barcelona din Liga Campionilor. Barcelona - Dinamo Kiev, din grupa E a Ligii Campionilor, este programat miercuri, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro Mircea Lucescu este optimist inaintea deplasarii pe Camp Nou. E…

- Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida din grupa E a Ligii Campionilor, Benfica – Bayern, programata miercuri, de la 22.00. Potrivit FRF, pe langa „centralul” Ovidiu Hațegan, din brigada mai fac...

- CSM Oradea a pierdut și al doilea meci disputat în cadrul turneului preliminar F din turul secund al Ligii Campionilor la polo. Vicecampioana en-titre a fost învinsa de formatia muntenegreana Primorac Kotor, la Split, scor 8-6.Scorul pe reprize a fost 3-1, 2-1, 0-2, 3-2.Tot sâmbata…

- CSM Oradea, ​vicecampioana en-titre la polo, a pierdut vineri seara, la Split, în fața echipei CN Barcelona, scor 15-6, în primul meci al turneului preliminar F din turul secund al Ligii Campionilor.Scorul pe reprize a fost 4-1, 4-2, 3-2, 4-1.Tot vineri, în prima partida…

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, a susținut într-un interviu acordat RAC1 ca Lionel Messi ar fi putut ramâne la Barcelona cu o singura condiție care pare incredibila pentru un jucator de talia sa. Contractul lui Lionel Messi cu Barca a expirat la sfârșitul lunii iunie,…

- Lionel Messi a marcat primul gol pentru PSG in victoria din Liga Campionilor contra lui Manchester City, iar starul argentinian a precizat ca relatiile de joc cu cei doi coechipieri cu care formeaza „tridentul” ofensiv al echipei, brazilianul Neymar si francezul Kylian Mbappe, se imbunatatesc „incetul…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a fost delegat in premiera in acest sezon al grupelor Ligii Campionilor. Șahtior Donețk - Inter din etapa 2 a Ligii Campionilor este programat marți seara, 28 septembrie, de la ora 19:45 și va fi transmis in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +, dar și LiveSCORE…

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida Atletico Madrid – FC Porto din grupele Ligii Campionilor. Potrivit Federației Romane de Fotbal, Ovidiu Hațegan va fi ajutat de arbitrii...