Europa dependentă de gaze schimbă un risc energetic cu altul Europa, care a depins mult timp de gazele naturale rusești, aproape ca a renunțat la dependența fața de Kremlin in mai puțin de doi ani. Inlocuitorul preferat – GNL din SUA – este considerat pe scara larga ca fiind abundent, acceptabil din punct de vedere politic și mai puțin susceptibil de a fi blocat decat […] The post Europa dependenta de gaze schimba un risc energetic cu altul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina intra in al treilea an, dar președintele rus nu da niciun semn ca și-a dori sa opreasca conflictul sangeros. Insa, concomitent, liderul de la Kremlin are pe masa un plan sinistru de a invinge Occidentul din inițiativa sa de sprijin a Kievului.

- Continue reading Economiștii avertizeaza ca dependența Rusiei de China ar trebui sa-l ingrijoreze pe Putin. Bejingul cumpara petrol rusesc ieftin și vinde Moscovei „chinezarii“ at Info real.

- Cererea de a cuceri Lituania a fost facuta pe propriul sau canal de Telegram Sursa articolului: Amenințari de la Kremlin. Dmitri Rogojin, fost vicepremier rus și confidentul lui Putin, cere atacarea unui stat NATO Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Vloggerul roman care a venit recent in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa” , a ajuns, de Craciunul pe stil nou, și in capitala Rusiei. Acesta a vizitat Targul de Craciun din Piața Roșie, unde a intalnit și un cetațean cu portretul lui Putin, agațat de gat, dar pentru ca nu cunoaște…

- ”Doar 50% dintre cetatenii din Europa afirma ca sunt multumiti de conditia lor fizica; 91% dintre respondenti doresc sa imbunatateasca cel putin un aspect al stilului lor de viata legat de sanatate; Datele locale arata ca 95% dintre romani vor sa-si imbunatateasca cel putin un aspect din stilul lor…

- Peste tot in Europa, cel puțin in ultimii 20 de ani, rata de viața a populației a cunoscut un trend in scadere, iar studiile recente pun și mai multa presiune. In doua cazuri diferite, studiile au aratat ca bulgarii traiesc mult mai puțin decat majoritatea țarilor din Europa, iar in același studiu apare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune ca razboiul din Ucraina a creat contextul ca Romania și intreaga Europa sa renunțe la dependența de gazul rusesc. In același timp a facut trimitere la un citat al lui John F Kennedy: „Cine crede ca poate prelua puterea calarind tigrul ajunge sa fie mancat…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. "Romania are, cred, cel putin 10 premiere europene in sectorul gazelor naturale. Suntem…