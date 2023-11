Stiri pe aceeasi tema

- Situația pare sa mearga din rau in mai rau de la luna la luna și de la an la an. Prabușirea pieței de construcții de locuințe amenința sa intensifice lipsurile in anii urmatori. Construcțiile rezidențiale s-au prabușit pe masura ce costurile au crescut, in timp ce birocrația lenta și reglementarile…

- Intr-un cartier din Dusseldorf, Milena și Manuel David planuiau sa inceapa in aceasta vara construcția unei noi case, un eveniment care urma sa ii scoata dintr-un apartament inghesuit in care impart un dormitor cu cei doi copii ai lor. Dar, in cele 16 luni de așteptare pentru obținerea unei autorizații,…

- Argentinienii merg duminica la urne, pentru a vota in alegerile generale marcate de cea mai grava criza economica a tarii sud-americane din ultimele doua decenii, care a determinat ascensiunea unui outsider libertarian de extrema-dreapta, care are cele mai mari sanse de a castiga, transmite Reuters,…

- Cand Rusia și-a lansat invazia pe scara larga a Ucrainei anul trecut, Europa a trebuit sa se lupte pentru gaze naturale dintr-o țara impotriva careia o mare parte a continentului nu se afla intr-un razboi proxy. Exportatorii americani de gaz natural lichefiat au fost mai mult decat fericiți sa intensifice,…

- 98% dintre europeni respira aer toxic, fapt care duce la 400.000 de decese pe an. Europa se confrunta cu o „criza grava de sanatate publica”, aproape toata lumea de pe continent traind in zone cu niveluri periculoase de poluare a aerului, a constatat o investigație a publicației The Guardian.

- Centrul de Transfuzie Sanguina Satu Mare se confrunta cu o criza acuta de sange și spune ca stocul pentru grupa AB 4 este critic, informeaza Rador.Instituția face apel la populație sa doneze și spune ca are program și maine, pana la ora 11:00. Lipsa acuta de sange este și in spitalele din Gorj, mai…

- ”Ultimii doi ani de perturbari energetice in Europa, pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, au creat tensiuni pentru consumatori, furnizori de energie electrica si investitori din cauza preturilor, accesibilitatii si rezilientei aprovizionarii cu energie. Sub presiunea uriasa pentru a compensa…

- Incendii de vegetație, inundații, proliferare de alge - mulți turiști din Europa și de mai departe au avut parte de condiții extreme in aceasta vara. Ce ne rezerva viitorul? Cercetatorii au inceput deja sa studieze ce ar putea rezerva schimbarile climatice pentru viitorul industriei turismului.