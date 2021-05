Europa a ales: Italia a câștigat Eurovision 2021 CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Eurovision 2021 a fost caștigat de reprezentantul Italiei. Pe locul doi s-a clasat Franța, iar pe trei Elveția. Reprezentanții Islandei au primit locul patru, iar Ucraina este pe cinci. Republica Moldova, reprezentata in acest an de Natalia Gordienko s-a clasat pe locul al 13-lea. Artista din Republica Moldova a primit 12 puncte din partea juriului Bulgariei și a Rusiei, iar 10 puncte din partea Greciei. © AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDEste sau nu Gordienko in primii zece la Eurovision 2021 Romania a acordat 6 puncte pentru țara noastra, iar din Ucraina nu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

