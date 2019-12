Euronews: Decretul climatic şi schimbarea ecologică a guvernului care împarte Italia în două Un punct de cotitura în criza climatica: astfel, guvernul italian și-a botezat &"decretul climatic&" ce contine o serie de masuri care au ca scop pozitionarea Italiei în prima linie în lupta împotriva poluarii pentru urmatorii 15 ani, potrivit Rador care cciteaza Euronews.



Un 'green deal' în valoare de 55 de miliarde de euro, care prevede acordarea de bonusuri pentru persoanele care folosesc transportul public în loc de mașini si stimulente financiare pentru comercianții care vor elimina ambalajele din plastic. Niciodata pâna acum protectia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe site-ul Ministerului Muncii, a fost pus in dezbatere publica un proiect de hotarare a Guvernului care prevede ca salariul de baza minim brut pentru cei cu studii superioare sa ramana la acelasi nivel si in anul 2020. Proiectul de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim…

- Proiectul de Hotarare privind (re)organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea ajustarii aparatului de lucru, a fost publicat in dezbatere publica Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a afisat, pe pagina proprie de internet, proiectul de Hotarare privind…

- Ambasadorii acreditați in Republica Moldova au fost invitați astazi la Guvern, pentru un dialog cu prim-ministrul Ion Chicu la inceput de mandat. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Chicu a dat asigurari ca Executivul va fi plenar angajat in realizarea reformelor in conformitate cu Acordul de Asociere…

- ArcelorMittal a trimis o notificare reprezentanților extraordinari din Ilva, în care este anunțata voința de a rezilia acordul privind închirierea și succesiva cumparare condiționata a sucursalelor Ilva Spa și a altor filiale. Acordul a fost încheiat pe 31 octombrie 2018, potrivit…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni ca parlamentarii liberali sustin orice solutie care sa permita organizarea examenului de rezidentiat intr-un timp cat mai scurt, anunța AGERPRES."Cu siguranta ca sustinem orice solutie care sa permita organizarea examenului de rezidentiat…

- Matteo Salvini, liderul opozitiei italiene de extrema dreapta, considera ca proiectul de acord privind redistribuirea intre statele membre ale UE a migrantilor salvati din Marea Mediterana, propus luni de tara sa, alaturi de Malta, Franta si Germania, este "o inselatorie", transmite DPA. El a aratat…

- Noua modificare a Codului Rutier prevede sanctiuni dure pentru cei care vorbesc, tasteaza sau fac live-uri in timp ce sunt la volan. Ordonanta de urgenta va intra in vigoare pe data de 12 octombrie. Mai mult, șoferii risca sa ramana fara permisul de conducere. De asemenea, daca utilizarea telefonului…