- Producatorul olandez de echipamente medicale Philips a anuntat luni ca va retrage de pe piata intre trei si patru milioane de ventilatoare si dispozitive respiratorii de tip CPAP, vandute la nivel mondial, din cauza unei componente din spuma care ar putea sa se degradeze si sa fie inhalata, transmite…

- Stefan Ristovski (29 de ani), fundașul reprezentativei din Macedonia de Nord, se plange de restricțiile pe care trebuie sa le respecte in București, inainte de Euro 2020. Euro 2020 debuteaza in aceasta seara, de la ora 22:00, cu meciul dintre Turcia și Italia. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- ”Eurohold, cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre principalele grupuri de afaceri independente care isi desfasoara activitatea in sud-estul Europei, a raportat performante solide in primul trimestru al anului 2021 in contextul celui de-al treilea val al pandemiei COVID-19, conform situatiei…

- Sphera Franchise Group, care opereaza restaurantele KFC (in Romania, Italia si Moldova) si Pizza Hut si Taco Bell (in Romania), a incheiat primul trimestru al anului cu vanzari in restaurante de 211,4 milioane lei, in crestere cu 6,6% fata de acelasi trimestru din 2020. Grupul a trecut pe profit…

- ​Grupul DIGI (RCS&RDS) a raportat venituri de 340,2 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 8,6% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport publicat pe Bursa de la București. 61% din veniturile totale ale DIGI au fost facute în România,…

- Reprezentanții companiei germane BioNTech au precizat, luni, ca la ora actuala vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat alaturi de americanii de la Pfizer nu necesita modificari pentru a oferi protecție impotriva diverselor variante de SARS-CoV-2. Nimic nu a indicat ca vaccinul de la Pfizer-BioNTech are nevoie…

- “AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…

- Guvernul urmeaza sa adopte luni prelungirea stari ide alerta in ședința de la Palatul Victoria. CNSU a adoptat luni Hotararea nr.26 LISTA țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat.Cipru 1145.4Uruguay 1067.6Bahrain 892.5Maldive 813.4Seychelles 776.9Capul Verde 734.2Turcia 729.9Suedia…