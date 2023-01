Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Economiei si Finantelor din zona euro (Eurogrupul) incep anul cu o reuniune, luni, avand speranta ca va putea fi evitata o recesiune pe care o indicau, cu cateva luni in urma, o mare parte a prognozelor sau, cel putin, ca va fi o contractie moderata, care va deschide

- Adrian Caciu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, de ce pentru educatie a fost alocat un procent mic din PIB. “3,2%. As vrea sa lamuresc acest lucru. Traim intr-o tara care are si descentralizare si nu este un lucru nou, anul trecut, de exemplu, daca luati bugetul Ministerului Educatiei, era…

- Brexitul - din ce in ce mai nepopular in randul populatiei britanice - ramane un subiect exploziv in Regatul Unit, unde premierul britanic Rishi Sunak a fost nevoit sa dezminta luni dezvaluiri de presa care atribuie Guvernului vointa de a relaxa conditiile iesirii din Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeana au ajuns la un acord general referitor la revizuirea normelor bancare ale UE pentru alinierea la prevederile Acordului Internațional Basel III la reuniunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles, in 8 noiembrie 2022. Masurile au…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, va avea, azi, la ora 10.00, o intrevedere cu ambasadorul Ucrainei in Romania, Ihor Prokopchuk, la Palatul Victoria. Citește și: Ministrii Economiei si Finantelor din zona euro vor analiza situatia economica si masurile pentru ieftinirea energiei Cei doi oficiali vor…

- Ministrii Economiei si Finantelor din zona euro (Eurogrup) vor analiza luni situatia economiei europene si cum ar putea fi ajustate masurile nationale pentru franarea scumpirii energiei, cu scopul de a evita subventiile generalizate care pot alimenta inflatia, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca nu crede ca vor fi probleme la rotatia din luna mai, cand functia de premier urmeaza sa fie preluata de catre PSD. „Daca exista probleme la rotatia din mai, avem o singura solutie – ne intoarcem la votul romanilor", a adaugat liderul social-democratilor. „Cand o sa ii vina…