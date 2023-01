Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a permis marti noului Parchet European, care o are in vizor pe deputata din Grecia, Eva Kaili, aflata in centrul unui presupus scandal de coruptie legat de Qatar, sa ceara ridicarea imunitatii parlamentare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Printr-un vot aproape unanim (610 voturi…

- Parlamentul European a inițiat, luni, procedura de urgența pentru ridicarea imunitații a doi eurodeputați anchetați in dosarul de corupție in care este implicata fosta vicepreședinta a legistativului UE, Eva Kaili, scrie AFP.

- Parlamentul European a anuntat luni ca a initiat o procedura de urgenta, in urma unei cereri formulate de justitia belgiana, pentru ridicarea imunitatii a doi eurodeputati in cadrul anchetei de coruptie privind presupuse sume de bani oferite de Qatar unor oficiali si functionari europeni, transmit agentiile…

- Un diplomat din Qatar a reiterat duminica ca tara „respinge cu fermitate” acuzatiile la adresa sa in cadrul anchetei de corupției de la Bruxelles și a avetizat ca masurile luate de Parlamentul European vor avea un „impact negativ” asupra relatiilor cu emiratul si aprovizionarea mondiala cu gaz, relateaza…

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorul-șef european, Laura Codruta Kovesi, a solicitat joi ridicarea imunitații pentru Eva Kaili și Maria Spyraki, membre ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

- Este un scandal de prima marime, reputatia este ruinata. O vicepresedinta a Parlamentului si prietenii ei au facut contra cost PR pentru Qatar. Institutia trebuie sa lupte acum pentru autoritatea sa morala.

- Vicepresedinta elena a Paarlamentului European, Eva Kaili, arestata intr-o ancheta pentru spalare de bani si coruptie in Parlamentul European, a negat ca a primit mita de la Qatar, a declarat marti unul dintre avocatii sai, relateaza AFP si Reuters, in timp ce, potrivit DPA, presedinta Parlamentului…