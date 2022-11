Stiri pe aceeasi tema

- Deputati austrieci din Parlamentul European au criticat marti pozitia ministrului austriac de interne, Gerhard Karner, care s-a opus extinderii Spatiului Schengen, informeaza agentia croata de presa HINA, potrivit Agerpres.

Ministrul austriac de interne Gerhard Karner și-a reiterat luni scepticismul cu privire la extinderea spațiului Schengen.

Declarația ministrului de Interne al Austriei privind extinderea Spațiului Schengen schimba fundamental intreaga abordare, afirma la RFI eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP: „Mi se pare o abordare extrem de egoista".

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a avut mai multe intervenții publice, vineri, in care s-a pronunțat impotriva extinderii Spațiului Schengen, considerand ca e un moment nepotrivit.

- Un grup de eurodeputați cere desființarea tarifelor de roaming pentru convorbirile intre Republica Moldova și țarile Uniunii Europene. Potrivit europarlamentarei Corina Crețu, o adresare in acest sens a fost facuta catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite agora.md. „Am transmis…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 19 octombrie, la Antena 3, ca Romania nu mai poate sa ramana in afara Spațiului Schengen de la 1 ianuarie 2023, in contextul in care indeplinește criteriile tehnice de aderare de 11 ani, potrivit news.ro. Intrebat cine pleaca acasa daca Romania…

- „Salut rezoluția adoptata astazi de plenul Parlamentului European, referitoare la aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Aceasta rezoluție reconfirma poziția constanta a Parlamentului European de susținere ferma a eforturilor noastre și a intregului parcurs spre atingerea acestui obiectiv. Le…