- Klaus Iohannis, cancelarul german Olaf Scholz și președintele moldovean Maia Sandu au discutat luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele de securitate din regiune generate de razboiul Rusiei in Ucrainei și despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Intr-o declarație comuna de presa susținuta…

- Romania trebuie sa ajute in continuate refugiatii din Ucraina cred 64- dintre participantii la un sondaj realizat de Avangarde. Cand vine vorba, insa, de ajutorarea Ucrainei cu arme si munitie, 64- dintre respondenti cred ca Romania nu ar trebui sa sprijine militar Ucraina. 64- dintre participantii…

- Doar 46% dintre romani mai cred ca apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este un lucru bun, fața de 62% media europeana, se arata in cea de-a noua ediție a eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Potrivit documentului, momentul de cotitura al increderii romanilor in UE a fost pandemia…

- Importurile agricole ale Romaniei din Ucraina au ajuns in 2022 la cote neverosimile: Au crescut de peste patru mii de ori la rapița și de peste 160 de ori la porumb, in calcule valorice.In calcule cantitative, diferența este chiar și mai mare: cantitatea importata de rapița a crescut de peste…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Un sondaj eurobarometru realizat de Comisia Europeana, in ianuarie - februarie 2023, plaseaza Romania in topul țarilor a caror cetațeni dezaproba ajutorul umanitar oferit poporului ucrainean, dar și primirea acestora in Uniunea Europeana.

- Circa 20.000 de refugiati ucraineni au beneficiat de asistenta medicala de la declansarea razboiului si pana la inceputul lui 2023, potrivit unui raport privind accesul acestora la servicii medicale in Romania si fondurile alocate de Guvern si institutii europene pentru sprijinirea persoanelor stramutate…

- Colegiul Național „Zinca Golescu” este Școala Ambasador a Parlamentului European din 2022. Programul „Școli-ambasador” al Parlamentului European le ofera elevilor posibilitatea de a-și ințelege drepturile in calitate de cetațeni ai Uniunii și de a afla mai multe despre rolul Parlamentului European.…