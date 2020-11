Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal feminin a Republicii Moldova este in fața unui nou test. "Tricolorele" vor juca al cincilea meci din preliminariile Campionatului European. Reprezentativa tarii noastre se va confrunta la Chișinau cu Polonia.

- Chestionarul a fost aplicat unui numar de peste 20.000 de adulți din 28 de țari, conform comunicatului Ipsos. Rezultatele arata ca, la nivel global, 3 din 4 adulți s-ar vaccina impotriva COVID, daca acesta ar fi disponibil. Cel mai mare procentaj de acceptare a vaccinului este in China, mai exact…

- "Raytheon Missiles & Defense, divizie a companiei Raytheon Technologies, a trimis o comanda catre compania aerospatiala romaneasca Romaero pentru productia de componente destinate sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot. Colaborarea industriala dintre cele doua entitatiii va permite…

- În multe țari occidentale, reputația Statelor Unite ale Americii este mai rea decât oricând. Neîncrederea fața de președintele Donald Trump atinge cote uriașe. Cetațenii germani tind sa aiba mai multa încredere în Vladimir Putin și Xi Jinping. Pe de alta parte, cancelarul…

- Pandemia a scumpit angajații. Costul orar cu forta de munca in Romania a crescut cu peste 16%, de patru ori peste media UE Costul orar al fortei de munca in UE a crescut, in trimestrul al doilea, cu 4,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Romania continua sa dețina primul loc in topul negativ al deceselor provocate de COVID-19 la suta de mii de locuitori in ultimele doua saptamani, a notat Agerpres, care citeaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor. Țara noastra a ocupat același loc și la finalul lunii iulie.Astfel, rata…

- Rata deceselor provocate de COVID-19 la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani este condusa de Romania cu 3,1, urmata de Bulgaria (1,8), Luxemburg (1), Belgia (0,8) si de Spania, Italia, Suedia, Polonia si Portugalia (0,4). Rata de infectare este in Spania de 132,2 cazuri fata de 98,6 in Luxemburg,…