- Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, cererea mare de dolari a afectat alte valute, in special euro comparativ cu majoritatea…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters. Declaratiile liderului Statelor Unite au fost facute pe fondul informatiilor conform carora administratia Biden se pregatea sa trimita sisteme avansate de…

- Producerea carnii de care lumea are nevoie nu a fost niciodata atat de scumpa, in conditiile in care fermierii din intreaga lume se lupta cu preturi record la nutreturi si cresterea facturilor la electricitate, scrie agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Preturile petrolului si-au inversat miercuri tendinta initiala pozitiva si au scazut cu peste 2-, dupa ce datele guvernamentale au aratat ca rafinariile din SUA au crescut productia, atenuand ingrijorarile legate de o criza a ofertei si pe masura ce indicii bursieri au evoluat in scadere, transmite…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anuntat ca ambasada Statelor Unite la Kiev isi va relua activitatea “foarte curand”, informeaza nbcnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

