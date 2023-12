EURO 2024: Jucăm împotriva Belgiei, Slovaciei și probabil a Ucrainei Tragerea la sorți a grupelor EURO 2024 din Germania a avut loc la Hamburg. Romania va juca in grupa E impotriva Belgiei, Slovaciei și a uneia dintre echipele Israel, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și Islanda. Cum arata grupele EURO 2024: Grupa A: Germania, Scoția, Ungaria, Elveția Grupa B: Spania, Croația, Italia, Albania Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia Grupa D: Olanda, Austria, Franța, caștigator play-off A (Țara Galilor – Finlanda / Polonia – Estonia) Grupa E: Belgia, Slovacia, Romania, caștigator play-off B (Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) Grupa F: Turcia, Portugalia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

