Stiri pe aceeasi tema

- Spania și Israel s-au calificat sambata in semifinalele turneului final al Campionatului European Under 21, dupa ce au trecut in sferturi de Elveția și de Georgia, echipa revelație a grupelor.

- Georgia U21 - Israel U21 și Spania U21 - Elveția U21, primele doua „sferturi” de la Campionatul European U21 gazduit de Romania și Georgia, se joaca astazi, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. Stadionul Giulești va gazdui cea mai atractiva confruntare a zilei, cea dintre „Furia Roja” și „tineretul”…

- ​Turneul final european rezervat celor mai bune echipe Under 21 de pe Batranul Continent iși va desemna, in acest weekend, cele patru formații care se vor califica in semifinale și vor lupta apoi pentru marele trofeu. Spania, Franța și Anglia pleaca din postura de favorite la accederea in careul de…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Olanda U21 - Georgia U21 și Portugalia U21 - Belgia U21, din grupa A la EURO 2023, au loc acum. Meciurile au inceput de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spania U21 și Ucraina U21 se intalnesc de la ora 21:45 pe Giulești, in grupa Romaniei la EURO 2023. Grupa A Georgia conduce surprinzator grupa, cu 4 puncte,…

- Spania U21 și Ucraina U21 se intalnesc de la ora 21:45 pe Giulești, in grupa Romaniei la EURO 2023. Olanda U21 - Georgia U21 și Portugalia U21 - Belgia U21, din grupa A, au loc de la 19:00, la Tbilisi. Cele 3 dueluri sunt liveTEXT pe GSP.ro Grupa A Georgia conduce surprinzator grupa, cu 4 puncte, și…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…