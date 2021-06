Stiri pe aceeasi tema

- Partida Ungaria – Franța este cel de al treilea meci care se disputa in grupa F de la EURO 2020 și se joaca azi, de la ora 16.00. Confruntarea se desfașoara pe stadionul „Puskas Arena” (Budapesta). Meciul va putea fi urmarit la TV pe PRO TV sau in format live text pe www.prosport.ro. Ungaria are nevoie…

- Selectionerul echipei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a efectuat o singura modificare in formula de start fata de partida de debut pentru meciul de sambata cu Ungaria, care are loc pe Puskas Arana din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, potrivit Agerpres. Lucas Digne…

- Campionatul European de fotbal EURO 2020 a continuat marți, 15 iunie, cu numai doua partide, ambele in grupa F: Ungaria – Portugalia 0-3 (la Budapesta) și Franța – Germania 1-0 (la Munchen). Jocul de pe „Puskas Arena" se indrepta spre un surprinzator „scor alb", insa deținatoarea trofeului s-a… trezit…

- In plina pandemie o țara europeana ridita total restrcțiile pentru a umple stadionul la EURO 2020. Ungaria permite accesul integral al spectatorilor la meciul cu Portugalia, astfel ca 67.215 de fani sunt asteptati la partida de marti, de la ora 19.00. Meciul este programat in grupa F, din…

- Portugalia a invins, vineri, la Lisabona, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Israelului, in ultimul meci amical inainte de startul turneului final al Campionatului European, potrivit news.ro. Au marcat: Bruno Fernandes '42 si 90+1, Cristiano Ronaldo '44 si Jao Cancelo '86. Citește și: Contra-informațiile…

- Cum sunt distribuite meciurile UEFA EURO 2020: St. Petersburg. Gazprom Arena 12 iunie. Belgia - Rusia 14 iunie. Polonia - Slovacia 16 iunie. Finlanda - Rusia 18 iunie. Suedia - Slovacia 21 iunie. Finlanda - Belgia 23 iunie. Suedia - Polonia 2 iulie.…

- Șeful politiei antiteroriste din Ungaria, Janos Hajdu, a anunțat, miercuri, ca suspectul arestat este „un tanar ungur foarte obisnuit” in varsta de 21 de ani care „s-a prezentat ca fiind islamist”. Acesta intenționa sa atace evenimente de amploare, cum este turneul final Euro 2020, informeaza Agerpres…