Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 , si se va incheia pe 11 iulie. Competiția continua sambata, cu alte trei meciuri. De la ora 16:00, Tara Galilor va evolua la Baku, impotriva Elvetiei, in Grupa A., de la ora 19:00 Danemarca va primi replica Finlandei, chiar la Copenhaga, in Grupa B, iar șocul serii va avea loc la Saint Petersburg, intre Rusia și Belgia, in Grupa B. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.…