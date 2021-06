Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Incident neplacut pe stadionul de la București la meciul de fotbal intre Franța și Elveția. Un suporter in tricoul naționalei Moldovei a intrat pe teren chiar in timpul meciului. © REUTERS / FRANCK FIFEФутбол - Евро-2020 - 1/8 финала - Франция - Швейцария - Национальная…

- Romania este gazda uneia dintre optimile de finala de la Euro 2020. Luni seara, pe Arena Naționala, va avea loc partida Franța – Elveția. Accesul in tribune este permis intr-o proporție de 50% din capacitatea stadionului, dar numai celor care au dovada ca sunt vaccinați ori prezinta un test negativ.…

- Franța și Elveția se infrunta luni, de la ora 22:00, in optimile de finala de la Euro 2020. Partida de pe Arena Naționala poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Invingatoarea optimii Franța - Elveția va juca in sferturile de finala cu Spania sau Croația. ...

- Metrorex a anunțat ca luni, 28 iunie 2021, trenurile vor circula pe toate magistralele de metrou dupa un program prelungit cu doua ore, pentru „sprijinul publicului participant la partida de fotbal din faza optimilor de finala din cadrul Campionatului European de Fotbal – EURO 2020, ce se va desfasura…

