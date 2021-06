EURO 2020 | Danemarca a făcut scor cu Rusia, la Copenhaga Naționala de fotbal a Danemarcei a invins reprezentativa Rusiei, scor 4-1, luni seara, intr-un meci disputat la Copenhaga, in ultima etapa a Grupei B de la Campionatul European de fotbal. Rusia a inceput tare, iar in minutul 18, Golovin l-a pus la incercare pe portarul Kasper Schmeichel. Danemarca a replicat in minutul 29, prin Hojbjerg, care a șutat puțin pe langa poarta adversa. Danezii au deschis scorul prin Mikkel Damsgaard, in minutul 38, care cu un șut din afara careului. ???????? Remember the name! Mikkel Damsgaard = youngest ever EURO finals scorer for Denmark (20 years, 353 days) ????… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

