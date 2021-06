Croatia și Cehia au remizat, vineri, scor 1-1, intr-un meci disputat la Glasgow, in Grupa D a Campionatului European. Cehia a incepute bine partida impotriva croaților, iar Soucek (4) și Schick (18) au avut primele ocazii ale partidei. Croații au replicat in minutul 23, prin Perisic, dar portarul Vaclik a reținut. Reprezentativa Cehiei a primit penalty in minutul 35, dupa ce Lovren l-a lovit cu cotul pe Schick in interiorul careului. Patrick Schick a transforma de la “punctul cu var”. ???????? Schick sends Livakovic the wrong way and becomes the top scorer at #EURO2020 pic.twitter.com/nrpQGisYL0…