EURO 2020 | Anglia și Scoția au remizat în unul din cele mai așteptate meciuri din faza grupelor Anglia si Scotia au remizat Wembley, vineri seara, scor 0-0, intr-unul dintre cele mai asteptate dueluri din faza grupelor EURO 2020. Meciul s-a disputat in Grupa D a Campionatului European, in fața a 22.500 de fani. Englezii au avut prima ocazie important de gol in minutul 12. John Stones a trimis cu capul, dar mingea a lovit bara porții scoțienilor. Scoția a replicat prin O’Donnell, care a pus in pericol poarta Angliei. Dupa pauza, Dykes a a avut cea mai mare ocazie de gol. In minutul 62, jucatorul scoțienilor a șutat puternic din marginea careului mic, iar Reece James a respins de pe linia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

