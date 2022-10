Stiri pe aceeasi tema

- Eugenie Bouchard (28 de ani), venita in premiera in Romania pentru turneul Transylvania Open, unde a fost eliminata in turul inaugural, a fost provocata de organizatori sa rosteasca cateva expresii inedite din limba romana. Canadianca n-a ințeles mare lucru: „Nu are sens pentru mine”. ...

- Eugenie Bouchard a invațat cuvinte de argou in limba romana, cu „ajutorul” organizatorilor turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Clipul postat vineri de organizatorii turneului face senzație pe internet. Eugenie Bouchard (28 de ani) a fost provocata de organizatorii turneului de…

- Jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard a abandonat marti, in primul tur al turneului WTA Transylvania Open, care se disputa la Cluj. Eugenie Bouchard (28 de ani, nr 443 WTA) a abandonat dupa primul set disputat in cadrul meciului cu jucatoarea ucraineana Anhelina Kalinina (25 de ani, nr 45 WTA),…

- Eugenie Bouchard este incantata de Romania. Jucatoarea canadiana se afla pe tabloul principal de la Transylvania Open și o va infrunta in primul tur pe Anhelina Kalinina. Sportiva și-a adus aminte, la conferința de presa, desfașurata inaintea debutului, de un episod straniu de la un meci in care a infruntat-o…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, numarul 67 mondial, a anuntat, joi, ca trebuie sa se retraga de la editia 2022 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) din cauza unei accidentari, potrivit unui comunicat publicat de organizatori. Emma Raducanu, care a jucat in aceasta saptamana…

- Emma Raducanu este una dintre favoritele turneului Transylvania Open 2022 și cu cateva zile inaintea turneului de la Cluj a transmis un mesaj emoționat. Jucatoarea britanica, cu origini romanești, le-a transmis romanilor ca ii așteapta la partidele sale. Anul trecut s-a calificat in sferturile de finala…

- Eugenie Bouchard a primit un wild-card de la organizatorii turneului de la Cluj și va participa la ediția cu numarul doi a Transylvania Open. Jucatoarea din Canada, fost numar 5 in clasamentul WTA, le-a transmis fanilor din Romania un mesaj. Competiția se desfașoara in perioada 8-16 octombrie. Eugenie…

